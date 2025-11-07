Ефрейтор Российских вооружённых сил Евгений Затонский в ходе боевого дежурства обнаружил и в одиночку отразил атаку украинской ДРГ. Согласно сообщению Минобороны России, военнослужащий охранял замаскированные опорные пункты вблизи линии боевого соприкосновения, когда заметил скрытное перемещение противника.

Затонский доложил командованию и вступил в бой с диверсантами. Благодаря грамотной смене позиций и точному огню ему удалось нанести значительные потери противнику. В результате группировка ВСУ была вынуждена отступить, оставив раненых на поле боя.

В Министерстве обороны подчеркнули, что самоотверженные действия ефрейтора предотвратили захват российских позиций и позволили избежать потерь среди личного состава.

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