Путина восхитили дерзкие рейды военных разведчиков России в тылу врага

Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам военной разведки ВС РФ по случаю профессионального праздника. Глава государства особо выделил роль современных разведчиков в ходе СВО, заявив, что они действуют на опасных участках, сражаются на линии боевого соприкосновения, вскрывают планы противника, проводят дерзкие рейды в его тылу и всегда демонстрируют высокий профессионализм, хладнокровие и мужество.

«Во все времена люди, посвятившие себя этой героической службе, твёрдо стояли на страже Отечества, успешно выполняли сложные и ответственные задания. Своевременно переданные разведданные не раз играли ключевую роль при принятии руководством нашей страны стратегических решений, помогали поддерживать стратегический паритет с ведущими мировыми державами, защищать обороноспособность государства и его военно-политические интересы, в том числе в самых разных точках планеты», — заявил президент.

Путин выразил уверенность, что военные разведчики «и впредь будут достойно решать все поставленные задачи», пожелав им «крепкого здоровья и удачи, благополучия близким».

«Символично, что в этот день вы открываете мемориал «Военным разведчикам, исполнившим свой долг до конца». Память о боевых товарищах, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины, священна. Народ России гордится вашими подвигами», — подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин поздравил три мотострелковых полка Вооружённых сил России – 103-й, 57-й и 242-й – с присвоением им почётного звания «гвардейский». Президент высоко отметил героизм, мужество и стойкость военнослужащих при защите страны. Присвоение такого звания традиционно является знаком признания особых заслуг и проявленного героизма подразделениями.