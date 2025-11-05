Россия и США
5 ноября, 06:12

Путин назначил Виталия Королёва врио губернатора Тверской области

Виталий Королёв. Обложка © kremlin

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Королёва временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области вместо Игоря Рудени, который перешёл на должность полпреда главы государства в Северо-Западном федеральном округе. До этого чиновник занимал пост заместителя руководителя ФАС России.

«Назначить Королева Виталия Геннадьевича временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Тверской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Во время рабочей встречи Путин обратился к Королёву с напутствием, подчеркнув важность взаимодействия с местными кадрами.

«Опору надо делать на людей, которые знают регион, работают там, живут и считают это своей малой родиной», — сказал президент.

Королёв заверил, что понимает важность этого совета, после чего Путин пожелал ему успехов в новой должности.

Врио губернатора Тверской области Виталий Королёв является выпускником четвёртого потока так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Тверская область месяц живёт без губернатора

Как уже писал Life.ru, Игорь Руденя получил новую должность 29 сентября. А ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал 6 октября, что Кремль опубликует указ о назначении исполняющего обязанности губернатора Тверской области только после того, как определится с кандидатурой.

