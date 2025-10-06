Песков высказался о назначении врио тверского губернатора вместо Рудени

Кремль опубликует указ о назначении исполняющего обязанности губернатора Тверской области только после того, как определится с кандидатурой. Придётся подождать окончательного решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Когда определят, будет соответствующий указ президента, и мы его обнародуем», — сказал представитель Кремля.

Напомним, в конце сентября Путин подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени — он был назначен новым полномочным представителем президента в Северо‑Западном федеральном округе.