Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 11:42

Песков высказался о назначении врио тверского губернатора вместо Рудени

Песков: Врио губернатора Тверской области будет объявлен после подписания указа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Кремль опубликует указ о назначении исполняющего обязанности губернатора Тверской области только после того, как определится с кандидатурой. Придётся подождать окончательного решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Когда определят, будет соответствующий указ президента, и мы его обнародуем», — сказал представитель Кремля.

Герой России Анатолий Сысоев назначен помощником губернатора Тверской области
Герой России Анатолий Сысоев назначен помощником губернатора Тверской области

Напомним, в конце сентября Путин подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени — он был назначен новым полномочным представителем президента в Северо‑Западном федеральном округе.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Региональные власти
  • Политика
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar