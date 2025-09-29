Руденя назначен полпредом Путина в СЗФО
Губернатор Тверской области Игорь Руденя назначен полпредом президента в СЗФО
Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Глава государства Владимир Путин начал новую рабочую недели со встречи с губернатором Тверской области. В ходе неё чиновник получил новую высокую должность.
Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Видео © Кремль. Новости
«Указом главы государства Игорь Руденя назначен полномочным представителем Президента в Северо-Западном федеральном округе», — передала пресс-служба Кремля.
Игорь Михайлович Руденя родился 11 апреля 1960 года в Оренбурге. Он получил образование в Ленинградском сельскохозяйственном институте (1983) и продолжил обучение в Российской академии государственной службы при Президенте РФ (2005). Карьера Рудени началась в агропромышленном комплексе Ленинградской области, где он занимал руководящие посты до 2005 года. С 2005 года он перешел на федеральную службу, занимая должности в Министерстве сельского хозяйства РФ, где в 2012 году стал заместителем Министра.
В 2015 году он был назначен заместителем полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО). В марте 2017 года Игорь Руденя был назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Тверской области, а в сентябре того же года был избран на этот пост, который он занимает по настоящее время, будучи переизбранным в 2022 году. В качестве главы региона его деятельность была сосредоточена на комплексном развитии области, включая активную работу по модернизации транспортной инфраструктуры (включая федеральные трассы), привлечение инвестиций в промышленность и машиностроение, поддержку агропромышленного комплекса, а также реализацию социальных программ по строительству и ремонту объектов образования и здравоохранения.
