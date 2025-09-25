Светлана Захарова заменила Волынец на посту детского омбудсмена Татарстана

Светлана Захарова назначена на должность уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Государственного совета республики.

«Светлана Захарова назначена Уполномоченным по правам ребёнка в Республике Татарстан. Такое решение было принято сегодня на заседании Государственного Совета», — говорится в сообщении.

Инициатором выдвижения кандидатуры Захаровой, ранее прекратившей полномочия депутата, выступил Рустам Минниханов. В поддержку её кандидатуры проголосовало подавляющее большинство депутатов, и она была согласована с федеральным детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

По словам нового омбудсмена, имеющего ученую степень в области медицины и звание заслуженного работника здравоохранения, в фокусе её внимания окажется здоровье детей, в частности подростков. Ранее она долгое время возглавляла комитет по социальной политике в Госсовете. Смена омбудсмена произошла в связи с истечением полномочий Ирины Волынец.

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Гуцан, исполнявший обязанности полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе, занял должность Генерального прокурора Российской Федерации. Указ уже утверждён главой государства Владимиром Путиным. Сам документ обнародован утром 24 сентября на специализированном ресурсе правовой информации.