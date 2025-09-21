Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 12:11

Александр Хинштейн официально вступил в должность губернатора Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Губернатор Курской области Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В Курске прошла торжественная инаугурация Александра Хинштейна как нового губернатора области. Политик выиграл недавние выборы с результатом 86,92% голосов.

«Сегодня я официально вступаю в должность губернатора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру и мою программу действий, каждому из 406 тысяч 346 человек. Такой внушительный результат, почти 87% голосов, воспринимаю как мандат абсолютной поддержки, которая дает нам право начать перемены во всех сферах жизни Курской области», — заявил Хинштейн на торжественной церемонии, которая началась с минуты молчания.

Своей первоочередной задачей он определил следование курсу президента Владимира Путина, по чьему решению, как подчеркнул Хинштейн, он и был направлен в регион. Именно этот курс новый глава Курской области и намерен воплощать в дальнейшем.

Губернаторы – ветераны СВО и разгромный счёт в Татарстане: ключевые итоги единого дня голосования
Губернаторы – ветераны СВО и разгромный счёт в Татарстане: ключевые итоги единого дня голосования

Напомним, в ходе всероссийского голосования, проходившего с 12 по 16 сентября, кандидата от «Единой России» поддержали 86,92% избирателей. Второе место занял Алексей Бобовников из КПРФ, набравший 5,09% голосов.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar