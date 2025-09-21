Александр Хинштейн официально вступил в должность губернатора Курской области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
В Курске прошла торжественная инаугурация Александра Хинштейна как нового губернатора области. Политик выиграл недавние выборы с результатом 86,92% голосов.
«Сегодня я официально вступаю в должность губернатора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру и мою программу действий, каждому из 406 тысяч 346 человек. Такой внушительный результат, почти 87% голосов, воспринимаю как мандат абсолютной поддержки, которая дает нам право начать перемены во всех сферах жизни Курской области», — заявил Хинштейн на торжественной церемонии, которая началась с минуты молчания.
Своей первоочередной задачей он определил следование курсу президента Владимира Путина, по чьему решению, как подчеркнул Хинштейн, он и был направлен в регион. Именно этот курс новый глава Курской области и намерен воплощать в дальнейшем.
Напомним, в ходе всероссийского голосования, проходившего с 12 по 16 сентября, кандидата от «Единой России» поддержали 86,92% избирателей. Второе место занял Алексей Бобовников из КПРФ, набравший 5,09% голосов.