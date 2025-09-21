Александр Хинштейн официально вступил в должность губернатора Курской области

В Курске прошла торжественная инаугурация Александра Хинштейна как нового губернатора области. Политик выиграл недавние выборы с результатом 86,92% голосов.

«Сегодня я официально вступаю в должность губернатора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру и мою программу действий, каждому из 406 тысяч 346 человек. Такой внушительный результат, почти 87% голосов, воспринимаю как мандат абсолютной поддержки, которая дает нам право начать перемены во всех сферах жизни Курской области», — заявил Хинштейн на торжественной церемонии, которая началась с минуты молчания.

Своей первоочередной задачей он определил следование курсу президента Владимира Путина, по чьему решению, как подчеркнул Хинштейн, он и был направлен в регион. Именно этот курс новый глава Курской области и намерен воплощать в дальнейшем.