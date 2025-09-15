В восьми регионах России определились победители губернаторских выборов

Согласно обновлённым данным ЦИК, в нескольких российских регионах определились победители губернаторских выборов. В Брянской области действующий губернатор Александр Богомаз набрал 78,94% голосов после обработки 97,12% протоколов. В Пермском крае Дмитрий Махонин сохранил пост с результатом 70,92%, в Иркутской области победу одержал Игорь Кобзев.

В Свердловской области врио губернатора Денис Паслер получил 61,29% голосов, в Архангельской области Александр Цыбульский набрал 67,32%. Также стали известны результаты на Камчатке (Владимир Солодов с результатом 62,97%), в Курской области (Александр Хинштейн набрал 86,92%) и Еврейской автономной области (Мария Костюк получила 83,02%).

Голосование проходило с 12 по 14 сентября в 81 регионе страны, где избирали 21 губернатора и около 46 тысяч депутатов различного уровня. Подсчёт голосов в большинстве регионов продолжается.