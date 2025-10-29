Тверская область месяц живёт без губернатора
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lapandr
В Тверской области уже месяц нет губернатора, после того как Игорь Руденя покинул пост и стал полпредом президента в СЗФО. Об этом пишет РИА «Новости».
Региональное правительство не раскрыло агентству, кто на данный момент временно исполняет обязанности руководителя региона.
Напомним, Игорь Руденя получил новую должность 29 сентября. А ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль опубликует указ о назначении исполняющего обязанности губернатора Тверской области только после того, как определится с кандидатурой. По его словам, придётся подождать окончательного решения.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.