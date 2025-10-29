Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 02:11

Тверская область месяц живёт без губернатора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lapandr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lapandr

В Тверской области уже месяц нет губернатора, после того как Игорь Руденя покинул пост и стал полпредом президента в СЗФО. Об этом пишет РИА «Новости».

Региональное правительство не раскрыло агентству, кто на данный момент временно исполняет обязанности руководителя региона.

Путин провёл рабочую встречу с губернатором Ямала
Путин провёл рабочую встречу с губернатором Ямала

Напомним, Игорь Руденя получил новую должность 29 сентября. А ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль опубликует указ о назначении исполняющего обязанности губернатора Тверской области только после того, как определится с кандидатурой. По его словам, придётся подождать окончательного решения.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar