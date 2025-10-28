Путин провёл рабочую встречу с губернатором Ямала

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Рабочая встреча Путина с губернатором ЯНАО. Видео Telegram / Кремль. Новости

В ходе встречи были подведены итоги социально-экономического развития региона. В частности, ЯНАО в 2024 году вошёл в тройку лидеров страны по рождаемости. Положительную демографическую ситуацию подчёркивает высокая доля многодетных семей – каждая четвёртая семья. Кроме того, достигнут значительный прогресс в снижении младенческой смертности.

«По статистике по [борьбе] с бедностью, с безработицей имеем лучшие показатели в стране. По средней заработной плате с рядом дальневосточных регионов тоже на протяжении многих лет занимаем лидирующие показатели», — добавил Артюхов.

Предыдущая беседа между Путиным и Артюховым состоялась весной 2023 года. На той встрече обсуждались экономические и социальные вопросы региона, а также развитие транспортной инфраструктуры, включая проект Северного широтного хода и морской порт Сабетта.

Ранее губернатор Московской области Воробьёв заявил, что его регион — лидер России по цене экспорта. По его словам, экономика Подмосковья продолжает расти благодаря продаваемой продукции агропромышленного сектора.