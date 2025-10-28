Путин поздравил три подразделения ВС РФ с присвоением гвардейского наименования

Глава государства Владимир Путин поздравил три мотострелковых полка ВС РФ (103-й, 57-й и 242-й) с присвоением им звания «гвардейский». В официальном сообщении он высоко оценил героизм, мужество и стойкость солдат при защите страны.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России… Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — говорится в обращении.

Путин подчеркнул, что «воины-гвардейцы» будут и впредь хранить верность присяге, служить Родине с честью и обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России. Присвоение звания «гвардейский» является символом признания особых заслуг и героизма подразделений.

