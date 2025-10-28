Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 08:38

Путин поздравил три подразделения ВС РФ с присвоением гвардейского наименования

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин поздравил три мотострелковых полка ВС РФ (103-й, 57-й и 242-й) с присвоением им звания «гвардейский». В официальном сообщении он высоко оценил героизм, мужество и стойкость солдат при защите страны.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России… Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», говорится в обращении.

Путин подчеркнул, что «воины-гвардейцы» будут и впредь хранить верность присяге, служить Родине с честью и обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России. Присвоение звания «гвардейский» является символом признания особых заслуг и героизма подразделений.

Путин присвоил почётное звание гвардейских двум полкам за мужество и героизм
Путин присвоил почётное звание гвардейских двум полкам за мужество и героизм

Ранее президент России Владимир Путин присвоил почётное наименование «гвардейский» трём полкам ВС РФ — 103-му, 57-му и 242-му. Это решение принято в знак признания героизма личного состава, проявленного при защите Отечества в ходе специальной военной операции. Президент отметил массовую отвагу и мужество военнослужащих.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar