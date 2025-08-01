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Регион
1 августа, 19:48

Путин присвоил почётное звание гвардейских двум полкам за мужество и героизм

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил командование и личный состав 143-го мотострелкового полка и 337-го отдельного вертолётного полка с присвоением им почётных наименований «гвардейские». Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении глава государства подчеркнул, что присвоение почётного звания является высокой честью и признанием особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России.

Президент особо отметил умелые и решительные действия личного состава полков в ходе спецоперации, назвав их образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Путин выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине и надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян. В завершение Путин пожелал командованию и личному составу гвардейских полков крепкого здоровья и успехов в службе.

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Ранее Путин заявил, что у России нет ни одной напрасной потери в ходе СВО. Именно благородя российским военным страна продолжает двигаться и побеждать врага.

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Юния Ларсон
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