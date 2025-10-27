Путин присвоил почётные наименования «гвардейский» трём полкам за мужество и отвагу

Президент России Владимир Путин присвоил почётное наименование «гвардейский» трём полкам Вооружённых сил РФ. Соответствующие указы опубликовала пресс-служба Минобороны России.

В заявлении ведомства отмечается, что это коснулось таких формирований, как 103, 57 и 242, поскольку личный состав, участвующий в защите Отечества в зоне специальной военной операции, проявил героические качества. Президент России отметил массовую отвагу и мужество военнослужащих.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: присвоить 103-му мотострелковому полку почётное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 103-й гвардейский мотострелковый полк», — говорится в документе.

Ранее Владимир Путин поздравил командование и личный состав 143-го мотострелкового полка и 337-го отдельного вертолётного полка с присвоением наименования «гвардейский». Это является признанием особых заслуг, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России.