Российский боец эвакуировал 20 раненых сослуживцев в Запорожской области

Российский военнослужащий из группы эвакуации Южного военного округа с позывным «Орин» описал экстремальные условия работы санитаров на передовой. По его словам, во время одного из недавних штурмов ему удалось эвакуировать 20 раненых бойцов за почти сутки непрерывной работы.

Особую сложность, как отметил военный, представляет преодоление открытых пространств между лесополосами, где расстояние в 700-900 метров приходится проходить под миномётным обстрелом и атаками дронов-камикадзе.

«Самое главное — перейти открытую местность и дотащить бойца. Когда боец тебя видит, то он уже знает, что останется жив. Всю дорогу говорит «спасибо, что я живой», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

Ранее Life.ru рассказывал про случай спасения российскими медиками тяжелораненого украинского военнослужащего, который первоначально отказывался сдаваться в плен. Несмотря на сопротивление раненого, российские бойцы наложили ему жгут и эвакуировали для оказания медицинской помощи.