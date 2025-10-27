Стрелок 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Хики рассказал, как бойцы ВСУ минировали тела погибших сослуживцев в Первомайском Днепропетровской области. По словам военнослужащего, украинские подразделения устанавливали самодельные мины под телами как погибших, так и ещё живых солдат.

«Мне довелось наблюдать картину, как свои же вэсэушники минировали «трёхсотых» своих же, подкладывая под них самодельные мины. Казалось бы, вроде дышит противник, хочется помочь, так как проявляешь гуманность к человеку, но не можешь», — приводит слова российского бойца ТАСС.

Боец также рассказал о тотальном минировании территории населённого пункта, где каждый подвал и дом требовали тщательной проверки на наличие взрывных устройств. Противник оставлял в зданиях замаскированные под бытовые предметы взрывные устройства.

Ранее стало известно, что ВСУ начали маскировать мины под электронные сигареты и грибы в ДНР. Об этом сообщил оператор БПЛА подразделения «Шторм» российской «Южной» группировки войск с позывным Дизель.