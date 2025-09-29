Интервидение
29 сентября, 07:24

ВСУ начали маскировать мины под электронные сигареты и грибы в ДНР

Боец ВС РФ Дизель: ВСУ применяют мины-обманки в виде айкосов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MoreThanPicture

Украинские боевики на Константиновском направлении используют самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты. Об этом сообщил оператор БПЛА подразделения «Шторм» российской «Южной» группировки войск с позывным Дизель.

«Они постоянно что-то изобретают. В виде гриба делают — идёшь, кажется, будто гриб. Это было летом замечено. В виде айкоса — сейчас в последнее время разбрасывают. Он как «лепесток» (вид противопехотной мины. — Прим. Life.ru) по мощности», уточнил Дизель в беседе с РИА «Новости».

Солдат рассказал, что поначалу принял этот тип мин за электронные сигареты. Он решил не прикасаться к первой увиденной, но позже, заметив множество подобных, осознал, что они представляют собой замаскированные взрывные устройства.

Ранее сообщалось, что вместе с личными вещами военнослужащих ВСУ в населённом пункте Курахово на территории ДНР был обнаружен набор для сатанинского* алтаря с подробной инструкцией по установке.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

*Организация включена в перечень террористов и экстремистов, её деятельность запрещена в России.

