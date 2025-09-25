Украинские военные закладывают мины в тела детей, отступая вглубь Днепропетровской области. Так они хотят травмировать как можно больше российских солдат, надеясь на их человечность при виде мёртвого ребёнка. Об этом рассказал ТACС военный эксперт Игорь Кимаковский.

«Действия нашего противника всякий раз поражают своей циничностью. В Днепропетровской области замечены факты минирования украинской стороной тел не только собственных сослуживцев и гражданских, но даже детей», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что вместе с личными вещами военнослужащих ВСУ в населённом пункте Курахово на территории ДНР был обнаружен набор для сатанинского* алтаря с подробной инструкцией по установке. В комплект входили чёрные свечи, гонг и пентаграмма, сложенная из автоматов. В инструкции содержались пункты, описывающие правильное расположение предметов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.