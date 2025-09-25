ВСУ атаковали российский «Бук-М3‎» американским оружием, но ефрейтор оказался быстрее

Ефрейтор Данил Солькин предотвратил уничтожение зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» американским тактическим барражирующим боеприпасом Switchblade 600. Военнослужащий смог оперативно передать информацию о траектории полёта Switchblade своим сослуживцам.

«Гвардии ефрейтор Данил Солькин выполнял в составе зенитного ракетного расчёта боевую задачу по прикрытию объектов от ракетных атак противника», — рассказали в Минобороны о герое.

Солькин обнаружил приближающийся американский беспилотник Switchblade 600 по пути к огневой позиции и, действуя «быстро и хладнокровно», укрыл пуско-заряжающую установку ракетного комплекса «Бук-М3».

