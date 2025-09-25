Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 05:06

В ДНР нашли оставленные ВСУ сатанинские* ритуальные предметы

Вместе с личными вещами военнослужащих ВСУ в населённом пункте Курахово на территории ДНР был обнаружен набор для сатанинского* алтаря с подробной инструкцией по установке. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с РИА «Новости».

В ДНР нашли оставленные ВСУ сатанинские* ритуальные предметы. Видео © Telegram / РИА Новости

В комплект входили чёрные свечи, гонг и пентаграмма, сложенная из автоматов. В инструкции содержались пункты, описывающие правильное расположение предметов, а также была обнаружена цитата из сатанинской* библии на украинском языке.

«Проявление сатанизма»: В МИД РФ обвинили Киев в намеренном усилении ударов в праздник
«Проявление сатанизма»: В МИД РФ обвинили Киев в намеренном усилении ударов в праздник

Ранее «Международное движение сатанистов»* включили в перечень организаций террористической и экстремистской направленности. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Росфинмониторинга.

*Организация включена в перечень террористов и экстремистов, её деятельность запрещена в России.

BannerImage

Обложка © Telegram / РИА Новости

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar