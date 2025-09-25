Вместе с личными вещами военнослужащих ВСУ в населённом пункте Курахово на территории ДНР был обнаружен набор для сатанинского* алтаря с подробной инструкцией по установке. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с РИА «Новости».

В ДНР нашли оставленные ВСУ сатанинские* ритуальные предметы. Видео © Telegram / РИА Новости

В комплект входили чёрные свечи, гонг и пентаграмма, сложенная из автоматов. В инструкции содержались пункты, описывающие правильное расположение предметов, а также была обнаружена цитата из сатанинской* библии на украинском языке.

Ранее «Международное движение сатанистов»* включили в перечень организаций террористической и экстремистской направленности. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Росфинмониторинга.