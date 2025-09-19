Интервидение
19 сентября, 14:21

Международное движение сатанистов* внесли в список террористов и экстремистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maximillian cabinet

«Международное движение сатанистов»* включено в перечень организаций террористической и экстремистской направленности. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Росфинмониторинга.

Организацию внесли в реестр сегодня. В списке террористов и экстремистов она занимает 196-ю строчку.

В Духовном собрании мусульман отреагировали на запрет сатанизма* в России
Напомним, Верховный суд запретил «Международное движение сатанизма»* 23 июля. Инстанция аргументировала решение причастностью организации к ритуальным убийствам и другим тяжким правонарушениям, в том числе преступлениям в отношении детей. А 22 августа в Кургане впервые возбудили административное дело из-за публикации изображения сатаны в соцсетях.

*Организация включена в перечень террористов и экстремистов, её деятельность запрещена в России.

