Международное движение сатанистов* внесли в список террористов и экстремистов

«Международное движение сатанистов»* включено в перечень организаций террористической и экстремистской направленности. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Росфинмониторинга.

Организацию внесли в реестр сегодня. В списке террористов и экстремистов она занимает 196-ю строчку.