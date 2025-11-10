Украинские силы могут уничтожить западное вооружение, переброшенное в Красноармейск (Покровск) в Донецкой народной республике, по приказу украинского командования. Об этом NEWS.ru сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Технику, которая оказалась там (в Красноармейске), они будут по указанию Киева взрывать и выводить из строя… Я думаю, что эта агония продолжится максимум пару недель», — отметил Дандыкин.

Приказ об уничтожении иностранной техники может быть вызван стремлением предотвратить её захват противником или скрыть её состояние. Дандыкин считает, что действия будут касаться именно западной техники, размещённой на переднем крае в Красноармейске. Он добавил, что у ВСУ на этом участке фронта всё ещё могут оставаться запасы боеприпасов, что позволит продолжать подобные операции.