Американское издание Responsible Statecraft прогнозирует, что Украина не станет выводить свои войска из Красноармейска (Покровска) до полного разгрома. Согласно аналитическому материалу, эта битва может стать поворотным моментом в освобождении Донбасса и привести к катастрофическим последствиям для ВСУ.

Автор публикации Коннор Эколз отмечает, что Москва изначально предпочитала дипломатический путь урегулирования, однако отказ Зеленского вывести войска с территории ДНР фактически подписал его армии «смертный приговор». Ожидается, что российские войска в ближайшее время завершат освобождение города, где до начала конфликта проживало около 60 тысяч человек.

Эксперты, опрошенные изданием, обсуждают возможные сценарии для Киева. Один из них — организованное отступление на укреплённые позиции, о чём уже открыто говорят некоторые украинские военные.

Однако, по мнению директора евразийской программы Института имени Квинси Анатоля Ливена, бои за Красноармейск приведут к критическим потерям в живой силе и технике, что может оказаться важнее самой сдачи города. Уже сейчас Украина сталкивается с острой нехваткой военной техники и специалистов, а кровопролитное сражение окончательно истощит эти ограниченные ресурсы.

Ранее сообщалось, что Армия Россия войска активно используют FPV-дроны «Бумеранг» в районах Купянска и Красноармейска, где, по имеющимся данным, блокированы украинские подразделения. Отмечается, что дроны оснащены технологией удержания цели на базе искусственного интеллекта, что повышает их устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет поражать цели в автономном режиме.