В городе Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР могут оставаться до нескольких тысяч мирных жителей, укрывающихся в подвалах жилых домов. Такие данные привёл советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, в настоящее время проводится активная операция по эвакуации гражданского населения из города. Уже удалось вывести первые группы людей, которые теперь находятся в безопасности.

«По некоторым данным, в подвалах [домов] города могут оставаться до нескольких тысяч человек», — приводит слова Кимаковского ТАСС.

Напомним, что российская армия продолжает операцию по освобождению Красноармейска. В битве за город погибли несколько тысяч солдат ВСУ, попавших в окружение. В США считают, что украинский Генштаб уже не даст команду на отход, позволив своим солдатам умереть там.