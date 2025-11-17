Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации не воюют с мирным населением. Об этом в очередной раз заявили в Минобороны РФ, опубликовав видео с соответствующими кадрами в телеграм-канале.

Оператор FPV доказал, что бойцы ВС РФ не воюют с мирным населением. Видео © Telegram/Минобороны России

В ДНР оператор FPV-дрона Центра «Рубикон» во время разведывательно-боевого полёта в районе населённого пункта Гришино заметил на земле человека. Пилот определил, что это мирный житель, после чего отвёл дрон-камикадзе в сторону и, облетев прохожего, продолжил выполнение задачи.

В отличие от нашей парней, ВСУ не так благородны. Об этом свидетельствует недавнее обнаружение братских могил возле освобождённого Северодонецка в ЛНР — там нашли мертвыми более 230 мирных граждан. Помимо этого, Киев ежедневно наносит удар по мирным жителям и на территории России, атакуя гражданские объекты.