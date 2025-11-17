Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 13:47

Оператор FPV доказал, что бойцы ВС РФ не воюют с мирным населением

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации не воюют с мирным населением. Об этом в очередной раз заявили в Минобороны РФ, опубликовав видео с соответствующими кадрами в телеграм-канале.

Оператор FPV доказал, что бойцы ВС РФ не воюют с мирным населением. Видео © Telegram/Минобороны России

В ДНР оператор FPV-дрона Центра «Рубикон» во время разведывательно-боевого полёта в районе населённого пункта Гришино заметил на земле человека. Пилот определил, что это мирный житель, после чего отвёл дрон-камикадзе в сторону и, облетев прохожего, продолжил выполнение задачи.

Убитые дронами ВСУ пенсионеры из Купянска семь месяцев прятались от них в подвале
Убитые дронами ВСУ пенсионеры из Купянска семь месяцев прятались от них в подвале

В отличие от нашей парней, ВСУ не так благородны. Об этом свидетельствует недавнее обнаружение братских могил возле освобождённого Северодонецка в ЛНР — там нашли мертвыми более 230 мирных граждан. Помимо этого, Киев ежедневно наносит удар по мирным жителям и на территории России, атакуя гражданские объекты.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram/Минобороны России

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar