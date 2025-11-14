Погибшие от дрона ВСУ мужчины провели семь месяцев в подвале, спасаясь от артиллерийских ударов под Купянском. По данным SHOT, вместе с пенсионерами погибла и их собака.

ВСУ безжалостно убивают мирных жителей. Видео © Telegram / SHOT

Канал установил личности погибших: это 87-летний Сергей М. и его 67-летний сосед. Они были уничтожены ударом FPV-дрона во время попытки эвакуации из зоны боевых действий. Мужчины пережили более полугода в подвале разрушенного строения, оказывая друг другу поддержку в условиях постоянного огня.

По имеющимся данным, в начале ноября, когда запасы еды закончились, они приняли решение двигаться к позициям ВС РФ, имея при себе собаку. Однако операторы БПЛА ВСУ нанесли удар по безоружным гражданским лицам, которые сигнализировали о своем статусе белыми флагами. Известно, что в этом районе была зафиксирована работа батальонов Nemesis и «Ахиллес».

Установлено, что 87-летний Сергей ранее работал в Фонде социальной защиты железнодорожников Украины. Его дети, покинувшие страну в начале СВО, недавно получили известие о смерти отца. Данные о втором погибшем уточняются; известно, что он был соседом Сергея и потерял свой дом в результате обстрелов.

Тела жертв до сих пор находятся на нейтральной территории. По рассказам местных жителей, ВСУ якобы систематически ликвидируют гражданских лиц, чтобы предотвратить передачу ими сведений о размещении украинских формирований российским войскам.

Ранее под освобождённым от ВСУ Северодонецком в ЛНР нашли братские могилы с останками более 230 мирных жителей. Тела извлекали в течение последнего месяца. Следственные органы будут восстанавливать обстоятельства гибели этих людей.