18 ноября, 12:41

Герой СВО с позывным Китаец рассказал, как пережил атаку HIMARS и дрона «Баба-яга» ВСУ

Боец СВО Китаец. Обложка © RT

Командир группы воздушной разведки спецназа «Ахмат» с позывным Китаец объяснил своё решение подписать контракт тем, что трое его дедов участвовали в Великой Отечественной войне. Он отметил, что на фронте знание китайского языка оказалось полезным при работе с беспилотниками.

Хвостатый детектор дронов: Life.ru узнал про боевого пса Мрака Антоновича, который спасает бойцов СВО

Боец ВС РФ также рассказал, что его группа на Харьковском направлении пережила попадание ракеты HIMARS. Взрыв полностью разрушил укрытие. Также он выжил после атаки тяжёлого дрона «Баба-яга». ВСУ атаковали российские позиции дважды.

«Прилетело к нам в домик. Разворотило всё. Нас подкинуло. Свет красный, очнулся и смотрю — ничего не пойму, пыль. Кричу: «Джанба, живой? Живой!» — вспоминает собеседник RT.

«Чем не герой?» Боец СВО восхитил россиян реакцией на потерю глаза в битве с ВСУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил признательность служителям РПЦ, которые продолжают нести социальное и гуманитарное служение в зоне СВО. Глава правительства отметил, что духовенство оказывает серьёзную поддержку как военнослужащим, так и мирным жителям, оказавшимся в трудной ситуации.

