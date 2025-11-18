Командир группы воздушной разведки спецназа «Ахмат» с позывным Китаец объяснил своё решение подписать контракт тем, что трое его дедов участвовали в Великой Отечественной войне. Он отметил, что на фронте знание китайского языка оказалось полезным при работе с беспилотниками.

Боец ВС РФ также рассказал, что его группа на Харьковском направлении пережила попадание ракеты HIMARS. Взрыв полностью разрушил укрытие. Также он выжил после атаки тяжёлого дрона «Баба-яга». ВСУ атаковали российские позиции дважды.

«Прилетело к нам в домик. Разворотило всё. Нас подкинуло. Свет красный, очнулся и смотрю — ничего не пойму, пыль. Кричу: «Джанба, живой? Живой!» — вспоминает собеседник RT.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил признательность служителям РПЦ, которые продолжают нести социальное и гуманитарное служение в зоне СВО. Глава правительства отметил, что духовенство оказывает серьёзную поддержку как военнослужащим, так и мирным жителям, оказавшимся в трудной ситуации.