«Чем не герой?» Боец СВО восхитил россиян реакцией на потерю глаза в битве с ВСУ

Российский военнослужащий с позывным Малой спокойно отреагировал на потерю глаза в боевом столкновении с отрядом ВСУ и лишь с сожалением сказал, что «отвоевал». В Сети уже прозвали военного героем за стойкость характера. Видео публикует автор проекта «Группа Аида».

Военный РФ лишился глаза в бою и стал героем в Сети. Видео © Группа Аида

«Всё, без глаза. Отвоевал», — говорит в ролике солдат, при этом на лице у него сплошное кровавое месиво после травмы глаза.

Как утверждается, запись сделана давно, и раненый боец уже прошёл лечение и принял решение вернуться на фронт. «Чем не герой?» — спросил автор публикации.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что гвардии ефрейтор Константин Чупин проявил героизм, в течение семи дней в одиночку удерживая позицию противника и обеспечивая безопасное продвижение российских штурмовых групп.