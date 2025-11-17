Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

17 ноября, 10:10

«Чем не герой?» Боец СВО восхитил россиян реакцией на потерю глаза в битве с ВСУ

Солдат СВО лишился глаза в бою и записал на видео свою реакцию

Обложка © Группа Аида

Российский военнослужащий с позывным Малой спокойно отреагировал на потерю глаза в боевом столкновении с отрядом ВСУ и лишь с сожалением сказал, что «отвоевал». В Сети уже прозвали военного героем за стойкость характера. Видео публикует автор проекта «Группа Аида».

Военный РФ лишился глаза в бою и стал героем в Сети. Видео © Группа Аида

«Всё, без глаза. Отвоевал», — говорит в ролике солдат, при этом на лице у него сплошное кровавое месиво после травмы глаза.

Как утверждается, запись сделана давно, и раненый боец уже прошёл лечение и принял решение вернуться на фронт. «Чем не герой?» — спросил автор публикации.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что гвардии ефрейтор Константин Чупин проявил героизм, в течение семи дней в одиночку удерживая позицию противника и обеспечивая безопасное продвижение российских штурмовых групп.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

