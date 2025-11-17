Гвардии ефрейтор Константин Чупин проявил героизм, в течение семи дней в одиночку удерживая позицию противника и обеспечивая безопасное продвижение российских штурмовых групп. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. По информации ведомства, Чупин, действуя в составе штурмовой группы, первоначально организовал эвакуацию раненых товарищей, после чего занял ключевую позицию, с которой сдерживал натиск противника.

«Точным броском гранаты Константин нейтрализовал боевиков, после чего уничтожил их стрелковым оружием. Занятую позицию он удерживал в течение семи суток, поддерживая связь с командиром роты по радиосвязи, обеспечивая безопасность маршрутов продвижения штурмовых групп, снабжения и эвакуации, что позволило подразделениям штурмовиков продвигаться в глубину оборонительных рубежей украинских боевиков», — говорится в сообщении Минобороны.

В оборонном ведомстве также отметили действия командира разведывательной группы гвардии старшего сержанта Сергея Вдовина, подразделение которого оперативно оказало помощь раненым военнослужащим и скорректировало огонь артиллерии по позициям противника, способствуя продвижению штурмовых групп.

Ранее российский штурмовик с позывным Чахлый провёл операцию по зачистке шахты от украинских боевиков в Дзержинске (украинское название Торецк). Используя информацию от пленных, боец смог обнаружить и обезвредить запасы тротила, уничтожив укрепленный район противника. По информации военного корреспондента, Чахлый — отец шестерых детей, ожидающий пополнения в семье.