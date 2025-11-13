Россия и США
13 ноября, 02:44

Штурмовик ВС РФ мегабомбой зачистил шахту от ВСУ в Дзержинске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Российский штурмовик с позывным Чахлый провёл операцию против украинских боевиков в шахте имени святой Матроны Московской в Дзержинске (украинское название Торецк). Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько в Telegram-канале.

Бойцу нужно было зачистить шахту, которую украинские военные использовали как укрепрайон. В подземелье находились три противника. Попытки уничтожить их малыми зарядами не увенчались успехом — боеприпасы закончились, а дроны подавила радиоэлектронная борьба ВСУ.

Пленные украинские солдаты сообщили о запасах тротила в подвале узла. Чахлый рискнул и спустился в затопленный подвал, где собрал мощную мегабомбу. В результате взрыва погибли двое украинских солдат, третьего уничтожил Чахлый.

По информации военкора, Чахлый является отцом шестерых детей, а его супруга ждет седьмого.

В BBC рассказали, как погода помогла Армии России продвинуться в Красноармейске
Ранее Life.ru сообщал, как под Красноармейском (укр. Покровск) в плен к российским бойцам сдались элитные морские пехотинцы ВСУ. Они рассказали, что несколько дней выживали, поедая крыс. Сухпайки от НАТО закончились, а украинское командование не подготовило провизию и резервы, полностью забыв о своих солдатах.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
