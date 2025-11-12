Плотный туман в районе Красноармейска способствует продвижению российских военных вглубь этого стратегически важного города. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные 7-го украинского десантно-штурмового корпуса.

Пилот украинского батальона БПЛА подтвердил, что туман в течение нескольких дней мешает ВСУ проводить воздушную разведку. По его словам, большая часть Красноармейска сейчас находится в серой зоне, которую ни одна из сторон полностью не контролирует. Российские силы используют плохую видимость для переброски подкреплений пешком, на мотоциклах и гражданских автомобилях.

Минобороны России символично отреагировало на ситуацию, опубликовав в Telegram коллаж с военнослужащим на фоне тумана и цитатой из песни популярной группы «Сектор Газа»: «Но мы пройдём опасный путь через туман».

Ранее сообщалось, что российские военные подразделения входят в Красноармейск (Покровск) для усиления наступательных операций и ускорения освобождения города. Судьба Красноармейска, как и Купянска, уже предопределена, а штурмовые подразделения последовательно продвигаются, осуществляя зачистку улиц и зданий. Вход военной техники в город свидетельствует о подходе свежих сил для усиления натиска, при этом операция проводится планомерно без излишней спешки.