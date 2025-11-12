В Минобороны вспомнили строки из песни «Сектора Газа» после захода ВС РФ в Красноармейск

Министерство обороны России прокомментировало сообщение о наступлении ВС РФ на Красноармейском (Покровском) направлении цитатой из известной песни рок-группы «Сектор Газа». Соответствующий пост появился в телеграм-канале военного ведомства.

«Но мы пройдём опасный путь через туман», — указано на изображении, на котором российские бойцы с оружием наизготовку двигаются сквозь плотную пелену.

Песня, написанная Юрием Хоем в 1996 году, посвящена преодолению трудностей и опасностей вопреки неопределённости.

Напомним, накануне появилось видео с заходом колонны российской военной техники и наших бойцов в Красноармейск (Покровск) в условиях густого тумана. Большую часть транспортных средств составили мотоциклы и автомобили без дверей, позволяющие быстро покинуть технику при атаке дрона. Именно этот ролик пресс-служба Минобороны уместно обыграла цитатой из известной песни культовой российской рок-группы.