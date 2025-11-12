Под Красноармейском (ДНР) ВСУ бросили в бой 425-й штурмовой полк «Скала». Его задачей было деблокировать сослуживцев, попавших в окружение. Штурмовики пытались прорваться со стороны Гришино, но все девять их атак были отбиты.

По данным Минобороны РФ, за сутки в этом районе ВСУ потеряли более 250 бойцов и 22 единицы техники, включая 12 бронемашин. Попытки прорыва «Скалы» не увенчались успехом.

425-й отдельный десантно-штурмовой полк «Скала» — это подразделение Сухопутных войск Украины, созданное подполковником Юрием Гаркавым, чей позывной дал название подразделению. Этот полк ранее был полностью разгромлен под Харьковом, а для восстановления в него набирали необученных бойцов. Также сообщалось, что командиры полка избивали до смерти подчинённых, пытавшихся дезертировать.

Ранее в Раде признали потерю Красноармейска (украинское название — Покровск). Подразделения российской армии приступили к завершающему этапу зачистки населённого пункта. Согласно оперативным сводкам, штурмовые группы продолжают методично занимать кварталы города. Применяемая тактика, в частности, фланговые обходы многоэтажных зданий и закрепление на восточных рубежах в промзоне, свидетельствует о скором начале штурма крупного промышленного предприятия.