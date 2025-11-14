«Ребята быстро учатся»: Минобороны показало видео подготовки солдат КНДР на российских полигонах
Министерство обороны России опубликовало кадры подготовки северокорейских военных на российских полигонах. На видео, размещённом в Telegram-канале ведомства, запечатлены учения солдат КНДР с различными видами оружия и тактическими манёврами.
Кадры подготовки северокорейских военных на российских полигонах. Видео © Telegram / Минобороны России
Инструктор ВС РФ поделился деталями взаимодействия с корейскими коллегами, заявив, что первоначально использовал распечатки с переводчиками. Со временем было организовано обучение солдат русским командам для лучшей координации. В ведомстве отметили, что бойцы КНДР приехали на российские полигоны с уже прекрасным опытом, полученным на своей родине.
Особое внимание уделяется сотрудничеству в Курской области, где северокорейские сапёры занимаются разминированием приграничных территорий. Во время подготовки бойцам продемонстрировали современные виды вооружения, включая беспилотники, активно используемые в зоне СВО.
К слову, сотрудничество России и КНДР в военной сфере активно развивается в последние месяцы. Северокорейские специалисты участвуют как в боевых действиях, так и в восстановительных работах на освобождённых территориях.
Напомним, что в апреле 2025 года Россия и Северная Корея заявили об участии северокорейских военных в операции по освобождению Курской области. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов отметил, что солдаты КНДР, действуя в рамках Договора о стратегическом партнёрстве, заключённого в июне 2024 года, проявили героизм и сыграли важную роль в успехе операции. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал их участие «священной миссией» и объявил о планах по возведению памятника в Пхеньяне в их честь.
Обложка © Telegram / Минобороны России