Россия никогда не забудет помощь военных Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в разминировании Курской области. С таким заявлением в беседе с журналистами выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают это содействие, Песков подчеркнул, что данная работа является опасной и сложной. Он сообщил, что российская сторона очень высоко ценит помощь корейских друзей, которые оказывают значительную поддержку в этом процессе.

Кроме того, на брифинге Песков добавил, что Россия выражает признательность и благодарность саперам из КНДР за их самоотверженную и героическую помощь в гуманитарной миссии по обезвреживанию взрывоопасных предметов в регионе.

«С благодарностью. Мы признательны и благодарны нашим друзьям из Корейской Народно-Демократической Республики за самоотверженную, героическую помощь», — заявил пресс-секретарь президента, отвечая на соответствующий вопрос.