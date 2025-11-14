Песков: Россия благодарна друзьям из КНДР за самоотверженную помощь
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vovatol
Россия никогда не забудет помощь военных Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в разминировании Курской области. С таким заявлением в беседе с журналистами выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают это содействие, Песков подчеркнул, что данная работа является опасной и сложной. Он сообщил, что российская сторона очень высоко ценит помощь корейских друзей, которые оказывают значительную поддержку в этом процессе.
Кроме того, на брифинге Песков добавил, что Россия выражает признательность и благодарность саперам из КНДР за их самоотверженную и героическую помощь в гуманитарной миссии по обезвреживанию взрывоопасных предметов в регионе.
«С благодарностью. Мы признательны и благодарны нашим друзьям из Корейской Народно-Демократической Республики за самоотверженную, героическую помощь», — заявил пресс-секретарь президента, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, в апреле 2025 года Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области от ВСУ. Согласно заявлению главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, солдаты КНДР, действуя на основе Договора о стратегическом партнерстве от июня 2024 года, проявили героизм и внесли значительный вклад в разгром украинских сил. Ким Чен Ын назвал их участие «священной миссией» и анонсировал возведение памятника в Пхеньяне.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.