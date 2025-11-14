Северокорейские сапёры помогают разминировать территорию Курской области

В Курской области российские и северокорейские сапёры задействовали роботизированные комплексы «Уран-6» и «Сталкер-ИВ» для разминирования территорий. Об этом рассказал военкор kp.ru Александр Коц со слов бойцов на месте.

Оператор с позывным «Пастор» пояснил, что робот «Уран-6» незаменим в высокой траве, где сапёрам ходить практически невозможно и опасно. Машина, вспахивая землю катками, выдерживает подрыв мин, после чего сапёры вручную проверяют участок и обезвреживают боеприпасы.

Параллельно на соседнем участке работали саперы из КНДР с роботом «Сталкер-ИВ». Как отметил Коц, под его траками рвались противопехотные мины. По мнению военкора, это говорит о том, что ВСУ минировали позиции перед собой, а теперь корейские штурмовики завершают зачистку, возвращая земли к мирной жизни.

Журналист добавил, что северокорейские подразделения идут первой волной при сплошной очистке местности в своей зоне ответственности. После них участок проверяют ещё несколько линий российских инженеров. Использование последовательных «волн» сапёров является стандартной практикой инженерных войск. Такой метод позволяет многократно проверять территорию и практически исключает вероятность пропустить взрывоопасный предмет.

Напомним, в апреле 2025 года Москва и Пхеньян официально объявили о присоединении воинского контингента КНДР к операции по освобождению Курской области от подразделений ВСУ. Как заявил начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов, северокорейские военнослужащие, действуя в рамках Договора о стратегическом партнёрстве, проявили высокий героизм и сыграли ключевую роль в разгроме украинских формирований. Лидер КНДР Ким Чен Ын охарактеризовал их миссию как «священную» и распорядился установить в столице памятник в честь участников операции.