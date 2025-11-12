50 дней в бетонной трубе под обстрелами: Бывший чиновник из Петербурга отметился подвигом на СВО
Бывший чиновник из Петербурга 50 дней провёл в бетонной трубе, спасая бойца
Бывший председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев, покинувший должность в 2019 году, отправился добровольцем в зону СВО и совершил поступок, который называют подвигом. Об этом пишет «Царьград».
По данным издания, 56-летний Серезлеев вместе с напарником провёл 50 дней в бетонной трубе под Белогоровкой, спасая раненого бойца с позывным Ватсон. Ранее две другие группы, пытавшиеся эвакуировать солдата, погибли под вражеским огнём.
«Мы должны были создавать движуху, отвлекать на себя внимание и агрессию противника», — рассказал Серезлеев. Шесть дней бойцы провели без воды, оставаясь под постоянными обстрелами. Позже во время разминирования территории Серезлеев наступил на мину и лишился ноги, сейчас он проходит лечение.
«Пройдя через 50 дней ада в бетонной трубе, спасая товарищей и отвлекая огонь на себя, Сергей Серезлеев показал: героем может стать каждый, независимо от прошлого и возраста», — подытоживает издание.
Сергей Серезлеев возглавлял Комитет по печати Санкт-Петербурга с 2013 по 2019 год. После ухода с госслужбы он занялся общественной деятельностью, а позже решил отправиться добровольцем в зону СВО, где, по данным СМИ, проявил мужество и стойкость под огнём противника.
