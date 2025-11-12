Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 11:34
4035

50 дней в бетонной трубе под обстрелами: Бывший чиновник из Петербурга отметился подвигом на СВО

Бывший чиновник из Петербурга 50 дней провёл в бетонной трубе, спасая бойца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bonsales

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bonsales

Бывший председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев, покинувший должность в 2019 году, отправился добровольцем в зону СВО и совершил поступок, который называют подвигом. Об этом пишет «Царьград».

По данным издания, 56-летний Серезлеев вместе с напарником провёл 50 дней в бетонной трубе под Белогоровкой, спасая раненого бойца с позывным Ватсон. Ранее две другие группы, пытавшиеся эвакуировать солдата, погибли под вражеским огнём.

Российские бойцы прошли 8 км на корточках в подземной трубе под Новомихайловкой
Российские бойцы прошли 8 км на корточках в подземной трубе под Новомихайловкой

«Мы должны были создавать движуху, отвлекать на себя внимание и агрессию противника», — рассказал Серезлеев. Шесть дней бойцы провели без воды, оставаясь под постоянными обстрелами. Позже во время разминирования территории Серезлеев наступил на мину и лишился ноги, сейчас он проходит лечение.

«Пройдя через 50 дней ада в бетонной трубе, спасая товарищей и отвлекая огонь на себя, Сергей Серезлеев показал: героем может стать каждый, независимо от прошлого и возраста», — подытоживает издание.

ВСУ затапливают подземные трубы в Красноармейске из-за «русских черепашек-ниндзя»
ВСУ затапливают подземные трубы в Красноармейске из-за «русских черепашек-ниндзя»

Сергей Серезлеев возглавлял Комитет по печати Санкт-Петербурга с 2013 по 2019 год. После ухода с госслужбы он занялся общественной деятельностью, а позже решил отправиться добровольцем в зону СВО, где, по данным СМИ, проявил мужество и стойкость под огнём противника.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

ВСУ затапливают подземные трубы в Красноармейске из-за «русских черепашек-ниндзя»
ВСУ затапливают подземные трубы в Красноармейске из-за «русских черепашек-ниндзя»
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar