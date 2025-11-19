Россия и США
19 ноября, 13:30

Военные РФ показали «дорогу смерти» ВСУ между Гуляйполем и Малиновкой

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные держат под полным огневым контролем участок трассы Гуляйполе-Малиновка в Запорожской области. По данной дороге бойцы ВСУ пытаются уйти в тыл, бросая свои позиции под городом Гуляйполе, опасаясь натиска ВС РФ. Кадры обстрела нашими солдатами «дороги смерти» публикует автор телеграм-канала «Воин DV». Трассу контролируют гвардейцы 5-й Армии группировки войск «Восток».

Дорога смерти для ВСУ под городом Гуляйполе. Видео © Telegram / «Воин DV»

«Вот так выглядит та самая «дорога смерти» — участок трассы Гуляйполе-Малиновка на восточных окраинах административного центра. Противник покидает оборонительные позиции к востоку от Гуляйполя, надеясь спасти свою жизнь, но в итоге военнослужащие ВСУ остаются лежать вдоль дороги навсегда», — пишет под видео автор.

Ранее в Верховной Раде заявили, что украинские вооружённые формирования в ближайшее время могут утратить контроль над городом Гуляйполе в Запорожской области, имеющим историческое значение родины лидера анархистов Нестора Махно.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

