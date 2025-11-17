Украинские военные подразделения демонтировали и вывезли своё оборудование для FVP-дронов, включая ретрансляторы и радары, из районов Гуляйполя и Покровского. «Организованный отход» стал необходимым из-за приближения российских войск, рассказал специалист ВСУ по беспилотным системам с позывным Флэш.

«Когда до линии фронта остаётся 10-12 километров, противник начинает выносить все объекты. Часто под вышками сотовой связи есть даже генераторы и топливо операторов. Бери, запускай и дежурь. Никто не хочет — чтобы не попасть под удар русских», — приводит его слова RG.ru.

По данным экспертов, в окрестностях Гуляйполя российские силы уже приблизились на 1,4 километра, что создаёт угрозу для гарнизона. Необходимость перемещения по прифронтовым районам остаеётся острой, особенно из-за опасности, которую представляют российские FPV-дроны, незаметные для большинства детекторов. Этот факт вызывает беспокойство среди украинских военных.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска успешно взяли под контроль ещё два пункта в Запорожской области. На днях завершилась операция по освобождению этих территорий. Решительные действия группировки войск «Восток» позволили полностью освободить Ровнополье. Параллельно подразделения группировки «Днепр» завершили освобождение Малой Токмачки.