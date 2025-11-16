Россия и США
16 ноября, 09:19

Российские силы освободили Ровнополье и Малую Токмачку в Запорожье

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Министерство обороны Российской Федерации проинформировало, что в течение минувших суток российские подразделения завершили освобождение двух населённых пунктов в Запорожской области — Малой Токмачки и Ровнополья.

Согласно официальному заявлению ведомства, решительные действия группировки войск «Восток» привели к полному освобождению Ровнополья. Одновременно с этим было уточнено, что подразделения группировки «Днепр» успешно завершили операцию по освобождению Малой Токмачки.

Армия Россия освободила Яблоково в Запорожье

Ранее Life.ru писал, что Армия России освободила Орестополь в Днепропетровской области. Взять населённый пункт под контроль удалось благодаря продвижению подразделений группировки войск «Восток» в глубину обороны противника. Кроме того, ВС РФ зачистили Рог у Красноармейска и освободили населённые пункты — Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

