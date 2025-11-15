Россия и США
15 ноября, 09:08

Армия Россия освободила Яблоково в Запорожье

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Министерство обороны РФ проинформировало, что накануне группировка войск «Восток» смогла освободить населенный пункт Яблоково в Запорожской области. В ведомственном сообщении было отмечено, что данный успех достигнут благодаря активным действиям личного состава.

Также российские военные в зоне СВО освободили населённый пункт Орестополь в Днепропетровской области, а также зачистили Рог у Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Оксана Попова
