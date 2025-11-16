«Проспали удар»: Военкор Коц сообщил о новом прорыве ВС России к Запорожью и панике Генштаба ВСУ

Российские войска осуществили успешный прорыв в районе, где сходятся границы Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом в своём телеграм-канале сообщил военкор Александр Коц, отметив, что ВСУ «проспали» этот удар.

«Генштаб ВСУ, лихорадочно пытающийся решить задачу по деблокаде Красноармейска и Купянска, проспал удар с другого направления. Войска группировки «Восток» уже несколько недель успешно наступают на стыке Запорожской и Днепропетровской областей», — сообщил военкор.

По его словам, российские войска добились существенного продвижения на Гуляйпольском направлении, взяв под контроль значительный участок. Это открывает стратегически важный путь для авангарда группировки «Восток» к райцентру Гуляйполе. Контроль над городом позволит ВС РФ обойти с фланга главные оборонительные рубежи ВСУ на Запорожье и подойти к их основному укрепрайону Орехов.

Коц подчеркнул, что такой успех может спровоцировать полный коллапс украинского фронта в Запорожской области. Он добавил, что ВСУ оказались не готовы к такому развитию событий и теперь экстренно пытаются организовать оборону на северных и северо-западных окраинах Гуляйполя.

Ранее Life.ru писал, что Армия России освободила Орестополь в Днепропетровской области. Войска группировки «Восток», успешно прорвав оборону противника, установили полный контроль над населённым пунктом.