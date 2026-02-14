С начала специальной военной операции Колумбия стала главным поставщиком иностранных наёмников для украинской армии. Журналисты Би-би-си оценивают число колумбийцев, участвующих в конфликте на стороне Киева, примерно в 7 тысяч человек — больше, чем из любой другой страны.

Как отмечается в материале, колумбийские военные стали одной из самых заметных иностранных групп на фронте. Только за последние четыре месяца, по словам сержанта Луиса Ортиса, на Украину прибыли около 1200 человек.

Высокий спрос на колумбийцев объясняется их боевым опытом и подготовкой, близкой к стандартам НАТО. Аналитики подчёркивают, что они востребованы благодаря реальным навыкам и профессионализму. Тем не менее российские военные успешно ликвидируют колумбийских наёмников.

«Би-би-си» называет участие колумбийцев отдельным значимым явлением на фоне потерь ВСУ и растущей потребности в подготовленных бойцах.

Только недавно сообщалось, что в первой половине февраля ряды так называемой «Специальной латинской бригады» ВСУ могут пополнить более 30 граждан Колумбии. Об этом стало известно из заявления перуанского вербовщика, сделанного во время прямого эфира в соцсети. По его словам, процесс отправки бойцов в Киев ускоряется пропорционально размеру группы — чем крупнее отряд, тем быстрее решаются организационные вопросы.