28 февраля, 23:16

Захарова: Запад «не замечает» информацию о мёртвых детях в Иране

Обложка © Telegram / МИД России

Запад «не замечает» детей в Иране, которые пострадали в ходе военной операции США и Израиля против иранских властей. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьёв Live».

«Мы, конечно, оставляем какую-то миллиардную долю того, что, может быть, кто-нибудь из них опубликует фотографию убитого иранского ребёнка, убитой иранской женщины, убитой иранской спортсменки. Но на сегодняшний момент эту информацию они не заметили об убитых детях», — сказал дипломат. По её мнению, это является «намеренной тактикой».

Напомним, государственный иранский телеканал заявил, что воздушный удар, нанесённый силами США и Израиля, пришёлся по спортивному залу в городе Ламард на юге страны. Согласно информации СМИ, около 19 волейболисток погибли в результате удара. А префект городского округа в провинции Фарс утверждал, что пострадали около 100 человек.

Тимур Хингеев
