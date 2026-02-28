Владимир Путин
28 февраля, 18:40

Удар Израиля и США по Ирану лишил жизни 20 волейболисток

Обложка © ТАСС / AP

Воздушный удар, нанесённый силами США и Израиля, пришёлся по спортивному залу в городе Ламард на юге Ирана. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

«От 19 до 20 волейболисток погибли при атаке сионистского режима на спортзал в Ламарде», — передаёт телеканал SNN.

Согласно информации телеканала, ссылающегося на префекта городского округа в южной иранской провинции Фарс, в результате ракетного удара также пострадало около 100 человек. Отмечается, что по территории округа было выпущено четыре ракеты.

Ранее в Красном Полумесяце сообщили о гибели более 200 человек в Иране при ударах США и Израиля. Среди них есть дети. Известно, что в результате атаке была разрушена школа для девочек.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
