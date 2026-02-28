Al Mayadeen: Али Хаменеи жив и руководит боевыми действиями

Ливанский телеканал Al Mayadeen передаёт, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи находится на передовой линии управления. По информации журналистов, аятолла разместился в оперативном штабе, откуда координирует военные кампании.

Информированный источник рассказал изданию, что духовный лидер уже брал на себя аналогичную роль в прошлом. Речь идет об эпизоде 12-дневной войны, когда руководитель также присутствовал в командном центре и лично занимался управлением ходом боестолкновений.

Собеседник канала отметил, что сейчас Али Хаменеи не просто наблюдает со стороны, а полностью контролирует процессы. В его задачи входит принятие стратегических решений и координация действий на поле боя.

Официальных комментариев от Тегерана пока не поступало. Ранее западные СМИ сообщали о возможной гибели Хаменеи, но в Правительстве Ирана заявили, что никто из высшего руководства страны не погиб.

Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и ещё минимум дюжине городов. Целями стали объекты ядерной и ракетной программ, а также резиденция аятоллы Хаменеи. В Тель-Авиве действия назвали «упреждающими», а Дональд Трамп заявил о цели «уничтожить жестокий режим», призвав иранцев взять власть в свои руки. Эскалация последовала за провалом переговоров в Женеве, которые, как считают эксперты, могли прикрывать подготовку к удару. Иран ответил ракетными и беспилотными атаками на Израиль и базы США в Заливе.