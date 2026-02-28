При ударе по школе в Иране погибли ждавшие детей родители

В результате израильского удара по округу Минаб в иранской провинции Хормозган погибли не только дети, но и их родители. Как передаёт агентство YJC со ссылкой на местные власти, некоторые взрослые, ожидавшие дочерей у здания начальной школы «Шаджаре Тайебе», также стали жертвами атаки

На фоне массированных ударов США и Израиля по Ирану одной из самых трагических ситуаций стал взрыв в начальной школе для девочек в городе Минаб. Сначала сообщалось о пяти погибших, но позже число жертв среди учениц резко возросло до 160. Здание практически полностью разрушено. Генштаб Вооружённых сил Ирана уже возложил ответственность за случившееся на США, подчеркнув ключевую роль Вашингтона в эскалации. Глава иранского МИД в разговоре с Сергеем Лавровым проинформировал российского коллегу о масштабах трагедии и заявил, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия.