4 марта, 14:22

На застрявшем в Катаре круизном лайнере оказалась детская футбольная команда из России

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Детская футбольная команда из России застряла на круизном лайнере в Дохе из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства над странами региона. Об этом рассказала мать одного из спортсменов Дарья.

По её словам, сборы в Катаре проходили до 1 марта, семья должна была улететь 28 февраля, но рейсы отменили. Сейчас команда размещена на лайнере Celestyal Journey. Отель продлил номера и питание.

«Ожидаем, как все. Дети и родители, тренеры в списки посольства включены. Детей поставили в очередь на рейс 8 и 9 марта», — отметила собеседница 360.ru.

Появилось видео с застрявшего в Катаре круизного лайнера, откуда хотят выгнать 200 россиян

Напомним, около 200 российских туристов оказались в сложной ситуации на круизном лайнере Celestyal Journey, застрявшем в столице Катара с 28 февраля. Пассажирам объявили, что они должны покинуть судно до 8 утра 7 марта, но места размещения им не предоставили.

