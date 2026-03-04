Появилось видео с застрявшего в Катаре круизного лайнера, откуда хотят выгнать 200 россиян

Круизное судно Celestyal Journey не смогло дойти до Дубая из-за обострения конфликта в регионе. Вместо конечной точки маршрута лайнер остановился в порту Дохи. На борту находятся 1250 человек, среди которых есть граждане России и стран СНГ. Об этом RT сообщила одна из пассажирок.

Появилось видео с лайнера Celestyal Journey, не успевшего дойти до Дубая. Видео © Telegram / RT на русском

«Капитан сказал, что до 7 марта мы остаёмся в Дохе, а потом мы должны будем сойти с корабля», — пояснила путешественница.

Туристам пришлось срочно менять планы вылета — теперь рейсы оформляются из катарской столицы. Многие россияне столкнулись с проблемами на работе: из-за вынужденной задержки они не успели вернуться из отпуска в срок.

Ранее Life.ru писал, что 200 россиян выгоняют с застрявшего в Катаре круизного лайнера. Пассажирам объявили, что они должны покинуть судно до 8 утра 7 марта, но места размещения им не предоставили. У многих нет наличных, а карты РФ в Катаре не работают, поэтому в случае выселения люди останутся без средств.