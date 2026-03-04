Российский «Искандер» испепелил палаточный лагерь 125-й бригады ВСУ

Российский оперативно-тактический комплекс «Искандер» нанес удар по расположению украинских военных в Харьковской области. Целью стал палаточный лагерь 125-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе села Малиновка.

Российский «Искандер» разнёс палаточный лагерь 125-й бригады ВСУ. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

Кадры произошедшего опубликовал телеграм-канал «Изнанка». На них видно, как по позициям противника приходятся несколько мощных взрывов.