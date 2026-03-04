Российский «Искандер» испепелил палаточный лагерь 125-й бригады ВСУ
Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Российский оперативно-тактический комплекс «Искандер» нанес удар по расположению украинских военных в Харьковской области. Целью стал палаточный лагерь 125-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе села Малиновка.
Российский «Искандер» разнёс палаточный лагерь 125-й бригады ВСУ. Видео © Telegram / ИЗНАНКА
Кадры произошедшего опубликовал телеграм-канал «Изнанка». На них видно, как по позициям противника приходятся несколько мощных взрывов.
Ранее Life.ru рассказывал, что группа ВСУшников дразнила российских военных дрифтом на джипе. Как отметил начальник службы БПЛА 1441-го полка Иван Смирнов, в здравом уме на подобное едва ли кто-то осмелится — этот трюк стоил украинским военным жизни.
