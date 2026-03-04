Владимир Путин
4 марта, 10:48

Российский «Искандер» испепелил палаточный лагерь 125-й бригады ВСУ

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Российский оперативно-тактический комплекс «Искандер» нанес удар по расположению украинских военных в Харьковской области. Целью стал палаточный лагерь 125-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе села Малиновка.

Российский «Искандер» разнёс палаточный лагерь 125-й бригады ВСУ. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

Кадры произошедшего опубликовал телеграм-канал «Изнанка». На них видно, как по позициям противника приходятся несколько мощных взрывов.

Новости СВО. ВС РФ взяли Бобылевку, ВСУ отрезают у Гришина, Зеленский бросает Донбасс, переговоры по Украине сорваны из-за США и Ирана, 4 марта
Ранее Life.ru рассказывал, что группа ВСУшников дразнила российских военных дрифтом на джипе. Как отметил начальник службы БПЛА 1441-го полка Иван Смирнов, в здравом уме на подобное едва ли кто-то осмелится — этот трюк стоил украинским военным жизни.

