Регион
3 марта, 05:40

Группа ВСУшников дразнила российских военных дрифтом на джипе и поплатилась кровью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rico Loeb

Российский оператор БПЛА уничтожил пьяных украинских военных, дрифтовавших на джипе под Красноармейском (Покровском). Об этом сообщил начальник службы БПЛА 1441-го полка Иван Смирнов. По словам командира, инцидент произошёл совсем недавно.

«Товарищи — наши оппоненты, судя по всему в нетрезвом состоянии, вылетели в поле на джипе, начали пятаки нарезать по полю. Были наказаны», — рассказал Смирнов ТАСС.

Он добавил, что в трезвом состоянии на такое вряд ли кто-то решится. Разведчиков противника уничтожили ударом дрона.

Красноармейск был освобождён группировкой «Центр» в декабре 2025 года после многомесячных боёв. Город является крупным логистическим и промышленным центром Донбасса. К началу марта Российская армия добилась новых успехов в зоне специальной военной операции — под контроль ВС РФ перешли населённые пункты Резниковка и Дробышево в ДНР, а также Круглое в Харьковской области.

ВС РФ взяли под контроль Резниковку и Дробышево в ДНР, Круглое в Харьковской области

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

