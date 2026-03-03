Группа ВСУшников дразнила российских военных дрифтом на джипе и поплатилась кровью

Российский оператор БПЛА уничтожил пьяных украинских военных, дрифтовавших на джипе под Красноармейском (Покровском). Об этом сообщил начальник службы БПЛА 1441-го полка Иван Смирнов. По словам командира, инцидент произошёл совсем недавно.

«Товарищи — наши оппоненты, судя по всему в нетрезвом состоянии, вылетели в поле на джипе, начали пятаки нарезать по полю. Были наказаны», — рассказал Смирнов ТАСС.

Он добавил, что в трезвом состоянии на такое вряд ли кто-то решится. Разведчиков противника уничтожили ударом дрона.